США поки не бачать ознак, що Іран продав росії свої бойові безпілотники
- Автор:
- Софія Телішевська
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У Білому домі поки що не бачать ознак того, що Іран передав росії ударні безпілотники.
Про це заявив координатор з комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі.
«Ми не маємо ознак, що продаж відбувся», — зауважив представник Білого дому на прохання прокоментувати попередню заяву про готовність Ірану продати росії сотні бойових дронів.
Водночас, за його словами, це не означає, що рф полишила наміри отримати безпілотники з Ірану.
Він зазначив, що поїздка путіна до Ірану показала, наскільки ізольованою стала росія після вторгнення в Україну. Це був перший закордонний візит путіна від початку війни.
- 11 липня у США повідомили, що Іран найближчим часом надасть росії «до кількох сотень БПЛА» і навчатиме російських військових користуватися ними. Росія хоче отримати БПЛА для війни проти України на тлі значних втрат свої безпілотників.
- Іран після цього заявив, що не продавав росії військову техніку з початку повномасштабного вторгнення на територію України та виступає проти подальшої ескалації бойових дій.
- 16 липня CNN повідомив, що делегація росії двічі відвідувала Іран для огляду ударних безпілотників «Шахід-191» і «Шахід-129», які здатні нести ракети. CNN опублікував супутниковий знімок, зроблений у день візиту росіян.
- Спікер Держдепу Нед Прайс 18 липня заявив, що США накладуть санкції на Іран, якщо він передать рф ударні безпілотники.