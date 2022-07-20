США поки не бачать ознак, що Іран продав росії свої бойові безпілотники

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У Білому домі поки що не бачать ознак того, що Іран передав росії ударні безпілотники.

Про це заявив координатор з комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі.

«Ми не маємо ознак, що продаж відбувся», — зауважив представник Білого дому на прохання прокоментувати попередню заяву про готовність Ірану продати росії сотні бойових дронів.

Водночас, за його словами, це не означає, що рф полишила наміри отримати безпілотники з Ірану.

Він зазначив, що поїздка путіна до Ірану показала, наскільки ізольованою стала росія після вторгнення в Україну. Це був перший закордонний візит путіна від початку війни.