США нададуть Україні додаткові системи HIMARS. У Міноборони кажуть, що для контрнаступу треба 100 штук

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Адміністрація президента США Джо Байдена цього тижня оголосить про надання Україні чергового пакета військової допомоги. Він включатиме додаткові ракетні системи HIMARS.

Про це повідомив координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США в Білому домі Джон Кірбі.

«Ми продовжимо надавати Україні історичний рівень допомоги в галузі безпеки. Пізніше цього тижня Адміністрація оголосить про наступний пакет озброєнь і обладнання для України. Він включатиме більше HIMARS, які українці дуже ефективно використовують для створення різниці на полі бою», — зазначив він.

Також, за його словами, в цьому пакеті будуть додаткові артилерійські боєприпаси і ракети для РЗСО.

Водночас міністр оборони України Олексій Резніков каже, що для ефективного стримування противника Україні потрібно мінімум 50 систем HIMARS та M270, а для ефективного контрнаступу — щонайменше сто.

Про HIMARS

Кожна установка HIMARS випускає шість високоточних ракет із дальністю до 80 км (удвічі більшою, аніж у гаубиць M777), що дозволяє завдавати ударів по російських командних пунктах, складах із боєприпасами та пальним, а також по скупченнях військ у тилу. Ці ракетні установки також менші за розміром і краще маневрують, що допомагає їм ховатися від розвідки. Екіпажі працюють усередині броньованої кабіни. І вони швидкі: за дві-три хвилини після паркування можуть запускати ракети та знову рухатися через 20 секунд після пострілу.

Кожна ракета коштує $155 тисяч, тому українські військові зосереджують вогневу міць на важливих цілях, таких як військові штаби, склади зброї та казарми, а не на окремих російських танках чи артилерійських системах. Вони очікують змусити таким чином кремль відводити активи з лінії фронту, що ще більше ускладнить і без того напружену логістику окупантів.

У червні Україна отримала від США чотири установки HIMARS, ще чотири очікують до середини липня. У четвер, 30 червня, американський президент Джо Байден заявив, що в рамках нового пакета допомоги у розмірі $800 мільйонів Україна отримає додаткові «Хаймарси» від інших країн і більше боєприпасів від США.