У Британії температурний апокаліпсис у 40 °С — на околицях Лондону пожежі. Вогонь охопив і Західну Європу

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Сьогодні, 19 липня, Західну Європу охопила спека, яка спричинила ще більше пожеж. Метеорологи називають ситуацію «температурним апокаліпсисом». Особливо це стосується Великої Британії, де сьогодні зафіксували температурний рекорд у +40,3 °С.

Про це повідомляють Sky News і ВВС.

Британські синоптики кажуть, що найближчими днями спека триватиме. Через неї горять ліси в десяти районах на околицях Лондону, а дороги плавляться.

Вогонь знищив щонайменше 100 домоволодінь тільки в околицях столиці. Місцева влада у південних регіонах Британії випускає спеціальні попередження для людей. Спека спричинила перебої у русі авіації і залізниці, оскільки від спеки деформуються колії та злітні смуги.

Подібна ситуація з температурою в Іспанії, Франції, Португалії та Греції, проте там масштабні лісові пожежі бушують з кінця минулого тижня.

Хвиля спеки вже спричинила сотні смертей в Іспанії та сусідній Португалії. За даними міжнародних медіа, кількість жертв перевищила тисячу людей. Ще десятки людей загинули у пожежах.

У Франції також були побиті теплові рекорди. Через пожежі владі довелося евакуювати близько 15 тисяч людей з населених пунктів, які могли опинитися на шляху вогню. У Франції вже вигоріло мінімум 14,8 тисячі гектарів лісу.