Пов’язані з росією хакери атакують країни НАТО через хмарні сервіси Google Drive і Dropbox

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Пов’язані зі Службою зовнішньої розвідки росії хакери атакують країни-члени НАТО, використовуючи для цього хмарні сервіси на кшталт Google Drive і Dropbox. Вони сподівались, що це допоможе уникнути викриття.

Про це пише Sky News з посиланням на компанію з кібербезпеки Palo Alto.

Спроби зламу включали фішингові електронні листи з нібито порядком денним зустрічі з послом однієї з країн, які розіслали до кількох диппредставництв країн Заходу й НАТО протягом травня-червня. У Dropbox підтвердили, що хакери користувалися сервісом, але компанія це побачила і вимкнула облікові записи користувачів.

Зазначається, що група хакерів, яка проводила атаку, діяла дуже приховано. Фахівці Palo Alto вважають, що вони пов’язані або належать до організації, яка у 2020 році зламала американську SolarWinds, отримавши доступ до мереж щонайменше дев’яти урядових установ США.

У Microsoft заявляли, що це група Nobelium.

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