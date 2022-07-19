Пов’язані з росією хакери атакують країни НАТО через хмарні сервіси Google Drive і Dropbox
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Pixabay
Пов’язані зі Службою зовнішньої розвідки росії хакери атакують країни-члени НАТО, використовуючи для цього хмарні сервіси на кшталт Google Drive і Dropbox. Вони сподівались, що це допоможе уникнути викриття.
Про це пише Sky News з посиланням на компанію з кібербезпеки Palo Alto.
Спроби зламу включали фішингові електронні листи з нібито порядком денним зустрічі з послом однієї з країн, які розіслали до кількох диппредставництв країн Заходу й НАТО протягом травня-червня. У Dropbox підтвердили, що хакери користувалися сервісом, але компанія це побачила і вимкнула облікові записи користувачів.
Зазначається, що група хакерів, яка проводила атаку, діяла дуже приховано. Фахівці Palo Alto вважають, що вони пов’язані або належать до організації, яка у 2020 році зламала американську SolarWinds, отримавши доступ до мереж щонайменше дев’яти урядових установ США.
У Microsoft заявляли, що це група Nobelium.
- Протягом останніх тижнів низка країн ЄС постраждала від кібератак, за якими ймовірно стоїть росія.
- Від масованих атак страждала і Україна. У червні українські кіберфахівці відбили атаку росіян на національний телемарафон.