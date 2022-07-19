Школи відкриють для навчання тільки після перевірки ДСНС

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

В Україні перед початком нового навчального року перевірять усі школи на відповідність вимогам безпеки. Якщо там не буде бомбосховища чи укриття з усім необхідним, тоді навчання в офлайн-форматі не почнеться.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

За словами представника Міністерства внутрішніх справ Олени Матвєєвої, рішення про початок і форму навчання ухвалюватимуть окремо в кожному регіоні чи навіть у кожному навчальному закладі.

Також у навчальний план внесуть зміни для 6—11 класів.

«Зокрема, до предмета «Захист України» додадуть окремий блок, який стосуватиметься протимінної діяльності. Ще планують розробити «Абетку з безпеки для школяра середньої школи» і відповідний мобільний додаток. Це потрібно для того, щоб кожна дитина знала, як поводитися в різних небезпечних ситуаціях», — розповіла вона.