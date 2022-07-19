Угорщина не заперечує проти транзиту зброї до України через свою територію

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Угорщина не проти, щоб треті країни через її територію постачали зброю до України. Про це на зустрічі з мером Львова Андрієм Садовим 19 липня заявив заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр.

«Ми вражені подіями, які тут відбуваються, ми справді співчуваємо вам. За останні 200 років ми з росією воювали тричі. Ці війни були не на життя, а на смерть. На відміну від багатьох західних партнерів, ми на собі відчули, що це таке протистояти цій величезній східній державі. При цьому сама Угорщина не постачатиме свою зброю — це наша стратегічна позиція. Однак треті країни можуть користуватися нашою територією», — заявив Левенте Мадяр.

Також Угорщина готова прийняти українських дітей у свої санаторії та табори. Крім цього, угорська делегація запропонувала допомогти в лікуванні цивільних і військових у своїх медзакладах та запевнила, що готова надати тисячу стипендій для українців у своїх університетах.