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В Україні перепис населення буде проходити кожні 10 років — парламент ухвалив закон

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Прядко Денис / УНІАН

Верховна Рада прийняла законопроєкт № 5108, який удосконалить проведення Всеукраїнського перепису населення. За — 237 народних депутатів.

Законопроєкт встановив, що перепис населення проводиться не рідше, ніж один раз на 10 років, але не проводиться на тимчасово окупованих територіях. Дату й термін проведення перепису визначає уряд.

У законопроєкті визначили й особливості перепису окремих категорій населення:

Також у законопроєкті розширили методи проведення перепису населення — з використанням спеціальних програм та інформації з національних електронних ресурсів.