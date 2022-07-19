В Україні перепис населення буде проходити кожні 10 років — парламент ухвалив закон

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Прядко Денис / УНІАН

Верховна Рада прийняла законопроєкт № 5108, який удосконалить проведення Всеукраїнського перепису населення. За — 237 народних депутатів.

Законопроєкт встановив, що перепис населення проводиться не рідше, ніж один раз на 10 років, але не проводиться на тимчасово окупованих територіях. Дату й термін проведення перепису визначає уряд.

У законопроєкті визначили й особливості перепису окремих категорій населення:

дані про малолітніх, неповнолітніх, дітей під опікою та дітей-сиріт повідомлять батьки, опікуни, дитячі будинки;

про військових — командування військових частин;

неповнолітні у віці від 14 до 18 років можуть самостійно повідомляти дані щодо складу та родинних стосунків членів сімʼї.

Також у законопроєкті розширили методи проведення перепису населення — з використанням спеціальних програм та інформації з національних електронних ресурсів.