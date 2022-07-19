В Україні перепис населення буде проходити кожні 10 років — парламент ухвалив закон
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Прядко Денис / УНІАН
Верховна Рада прийняла законопроєкт № 5108, який удосконалить проведення Всеукраїнського перепису населення. За — 237 народних депутатів.
Законопроєкт встановив, що перепис населення проводиться не рідше, ніж один раз на 10 років, але не проводиться на тимчасово окупованих територіях. Дату й термін проведення перепису визначає уряд.
У законопроєкті визначили й особливості перепису окремих категорій населення:
- дані про малолітніх, неповнолітніх, дітей під опікою та дітей-сиріт повідомлять батьки, опікуни, дитячі будинки;
- про військових — командування військових частин;
- неповнолітні у віці від 14 до 18 років можуть самостійно повідомляти дані щодо складу та родинних стосунків членів сімʼї.
Також у законопроєкті розширили методи проведення перепису населення — з використанням спеціальних програм та інформації з національних електронних ресурсів.
- У лютому (до війни) президент Володимир Зеленський повідомив, що у 2023 році в Україні проведуть електронний перепис населення за підтримки Apple (Україна може стати другою країною у світі після США, що проведе такий перепис у співпраці з Apple).