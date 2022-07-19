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Ранкове зведення Генштабу: Війська рф намагаються відновити наступ на Словʼянськ, ЗСУ відбили штурм на трьох напрямках

Автор:
Анна Холоднова
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SOPA Images / Getty Images

Генеральний штаб України опублікував ранкове зведення щодо ситуації на фронті станом на ранок 19 липня: