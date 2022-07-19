Ранкове зведення Генштабу: Війська рф намагаються відновити наступ на Словʼянськ, ЗСУ відбили штурм на трьох напрямках
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- Анна Холоднова
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SOPA Images / Getty Images
Генеральний штаб України опублікував ранкове зведення щодо ситуації на фронті станом на ранок 19 липня:
- На Волинському та Поліському напрямках в армії білорусі триває ротація військових, які прикривають ділянку білорусько-українського кордону. У прикордонних районах ведуть повітряну розвідку безпілотниками. Є загроза ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору білорусі.
- На Сіверському напрямку збройні сили рф посилено охороняють ділянку українсько-російського кордону. Росіяни обстріляли із мінометів та артилерії Миколаївку Чернігівської області та Заруцьке, Журавку, Білопілля, Іскрисківщину Сумської області. Ворог веде повітряну розвідку.
- На Харківському напрямку росія намагається утримати зайняті рубежі. Армія рф обстрілює із артилерії різних калібрів неподалік Руських та Черкаських Тишків, Питомника, Борщової, Руської Лозової, Чугуєва. Росіяни мали невдалу розвідку боєм в районі Удів. Окупанти зазнали втрат та відійшли.
- На Слов’янському напрямку ворог намагається відновити наступ у напрямку Слов’янська. Війська рф стріляли із танків, ствольної та реактивної артилерії біля Великої Комишувахи, Долини, Чепіля, Дібровного, Новомиколаївки та інших. Після авіаційного удару неподалік Гусарівки, російські окупанти спробували піти у наступ на це село. Українські військові зустріли ворога щільним вогнем та відкинули росіян назад.
- На Краматорському напрямку російські військові обстрілювали із ствольної та реактивної артилерії Білогорівку, Богородичне, Краматорськ, Райгородок, Донецьке, Верхньокам’янське, Спірне, Стародубівку, Сіверськ, Дронівку та Івано-Дар’ївку. Гатили з авіації поблизу Верхньокам’янського. Ворог штурмував поблизу Спірного, успіху не мав, відійшов. Намагається наступати у напрямку Григорівки, бойові дії тривають.
- На Бахмутському напрямку росіяни обстріляли Бахмут, Новолуганське, Покровське, Вуглегірську ТЕС, Вершину, Веселу Долину, Яковлівку, Берестове та Зайцеве. Авіаційні удари були поблизу Вуглегірської ТЕС, Майорська, Торецька, Берестового, Соледара, Вершини, Шумів та Покровського. ЗСУ відбили усі спроби штурму у напрямках населених пунктів Семигір’я, Вершина, Покровське та території Вуглегірської ТЕС.
- На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. Росіяни завдали авіаудару поблизу Кам’янки.
- На Південнобузькому напрямку армія рф здалеку обстрілює із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення, веде розвідку безпілотниками, облаштовує оборону.
- На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей продовжується примусова мобілізація. Невдоволення діями російського командування серед військовослужбовців рф несловʼянських національностей зростає, бо їх кидають у найризикованіші атаки у війні з Україною.