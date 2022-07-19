США запустить 28 супутників для відстеження гіперзвукових ракет

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Сполучені Штати Америки планують запустити 28 супутників для стеження за запусками та рухом гіперзвукових ракет.

Про це повідомляють у Міністерстві оборони США.

Вони зможуть виявляти, попереджати, відстежувати та ідентифікувати ракети, зокрема, система працюватиме і з гіперзвуковими ракетами.

Конгрес виділив на цей проект понад $1,3 мільярда. Супутники почнуть запускати в квітні 2025 року.

Повітряні сили США 12 липня успішно випробували гіперзвукову ракету від компанії Lockheed Martin. ця зброя рухається у верхніх шарах атмосфери зі швидкістю приблизно 6 200 км/год. Це у п’ять разів більше за швидкість звуку.

За даними Reuters, США побоюються, що росія та Китай досягли більших успіхів у розробці власного гіперзвукового озброєння. Тому компанії-виробники сподіваються отримати вигоду не тільки за рахунок створення гіперзвукової зброї, але й завдяки розробці нових механізмів її виявлення й ураження.