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«Настоящее время»: ЄС розширить санкції на мера москви та віцепремʼєра росії

Автор:
Софія Телішевська
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Serge Kutuzov / Unsplash

Журналісти російського видання «Настоящее время» зʼясували, кого з російської еліти торкнеться новий пакет санкцій ЄС проти рф.

Відомо, що нові обмеження міститимуть ембарго на російське золото і розширення переліку товарів подвійного призначення, заборонених до експорту в росію.

Редакція запевняє, що отримала від джерела в дипломатичних колах ЄС копію документа з розширеним переліком підсанкційних осіб.

За цими даними, під санкції підпадуть:

У списку є й ті, кого російська влада призначила керувати окупованими українськими містами. Загалом під санкції підпали 47 фізичних та девʼять юридичних осіб.