«Настоящее время»: ЄС розширить санкції на мера москви та віцепремʼєра росії
- Автор:
- Софія Телішевська
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Serge Kutuzov / Unsplash
Журналісти російського видання «Настоящее время» зʼясували, кого з російської еліти торкнеться новий пакет санкцій ЄС проти рф.
Відомо, що нові обмеження міститимуть ембарго на російське золото і розширення переліку товарів подвійного призначення, заборонених до експорту в росію.
Редакція запевняє, що отримала від джерела в дипломатичних колах ЄС копію документа з розширеним переліком підсанкційних осіб.
За цими даними, під санкції підпадуть:
- перший віцепремʼєр росії андрій білоусов (у документі йдеться, що наступного дня після вторгнення він був присутній на нараді в Кремлі і переконував російських олігархів, які зібралися там, продовжити співробітництво з підсанкційними російськими банками);
- мер москви сергій собянін (його в ЄС вважають близьким до путіна);
- два народних артисти росії — сергій безруков та володимир машков. Перший підтримав російське вторгнення в Україну, другий виступає за визнання так званих «лднр».
У списку є й ті, кого російська влада призначила керувати окупованими українськими містами. Загалом під санкції підпали 47 фізичних та девʼять юридичних осіб.