США обіцяють санкції Ірану, якщо той передасть росії ударні безпілотники

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U.S. Department of State / Flickr

США запровадять нові санкції проти Ірану, якщо він передасть росії ударні безпілотники.

Про це під час брифінгу заявив спікер Держдепу Нед Прайс.

«Ми вже висловлювали наші занепокоєння щодо надання Іраном безпілотних технологій. Ми продовжимо стежити за ситуацією. Усі наші санкції залишаються чинними. Будь-яка подібна операція призведе до низки санкцій, які є в нас в запасі, а також, імовірно, до низки санкцій з боку інших країн світу», — заявив він.