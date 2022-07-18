США обіцяють санкції Ірану, якщо той передасть росії ударні безпілотники
- Автор:
- Костя Андрейковець
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U.S. Department of State / Flickr
США запровадять нові санкції проти Ірану, якщо він передасть росії ударні безпілотники.
Про це під час брифінгу заявив спікер Держдепу Нед Прайс.
«Ми вже висловлювали наші занепокоєння щодо надання Іраном безпілотних технологій. Ми продовжимо стежити за ситуацією. Усі наші санкції залишаються чинними. Будь-яка подібна операція призведе до низки санкцій, які є в нас в запасі, а також, імовірно, до низки санкцій з боку інших країн світу», — заявив він.
- 11 липня у США повідомили, що Іран найближчим часом надасть росії «до кількох сотень БПЛА» і навчатиме російських військових користуватися ними. Росія хоче отримати БПЛА для війни проти України на тлі значних втрат свої безпілотників.
- Іран після цього заявив, що не продавав росії військову техніку з початку повномасштабного вторгнення на територію України та виступає проти подальшої ескалації бойових дій.
- 16 липня CNN повідомив, що делегація росії двічі відвідувала Іран для огляду ударних безпілотників «Шахід-191» та «Шахід-129», які здатні нести ракети. CNN опублікував супутниковий знімок, зроблений у день візиту росіян.