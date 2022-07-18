Головнокомандувач ЗСУ: Завдяки HIMARS вдалося стабілізувати ситуацію на фронті

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що завдяки своєчасному прибуттю ракетних систем залпового вогню М142 HIMARS вдалося стабілізувати ситуацію на фронті.

«Нам вдалося стабілізувати ситуацію. Вона складна, напружена, але повністю контрольована. Важливим фактором, що сприяє утриманню нами оборонних рубежів і позицій, є своєчасне прибуття М142 HIMARS, що завдають прицільних ударів по ворожих пунктах управління, складах зберігання боєприпасів та палива», — повідомив Залужний голові Обʼєднаного комітету начальників штабів США генералу Марку Міллі.

Залужний додав, що напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України вони із генералом Міллі синхронізували запити української сторони щодо постачання озброєння.