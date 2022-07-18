На окупованій території Запорізької області окупанти призначили «главу уряду». Раніше він був губернатором у рф
- Автор:
- Софія Телішевська
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Росіяни призначили главою «уряду» окупованої частини Запорізької області антона кольцова. Раніше він обіймав посаду першого віцегубернатора Вологодської області рф.
Про це член окупаційної адміністрації Запорізької області володимир рогов розповів у коментарі пропагандистам РИА Новости.
Крім того, так званим «міністром із молодіжної політики» Запорізької області окупанти призначили антона тицького, який обіймав посаду радника керівника федерального агентства «Росмолодежь».
- 14 липня маріонеткова влада, призначена окупантами в Запорізькій області, заявила, що хоче провести так званий «референдум» про входження до складу рф на початку осені.