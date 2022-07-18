ЗМІ повідомили, що Ірина Венедіктова не погоджується зі своїм відстороненням. Вона це заперечує

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Видання «Українська правда» з посиланням на джерела повідомило, що Ірина Венедіктова не погоджується зі своїм відстороненням від посади генерального прокурора і сьогодні, 18 липня, була на робочому місці. Вона нібито заявила підлеглим, що її звільнили з порушенням закону і тому вона не визнає своє усунення з посади.

За даними УП, о 10:00 виконувач обов’язків генпрокурора Олексій Симоненко хотів провести робочу нараду. Венедіктова, яка була в офісі, виявила бажання взяти в ній участь, але Симоненко був проти, і нарада не відбулася. Попри це він зустрівся з заступниками генпрокурора і заявив, що кадрові зміни не плануються.

Венедіктова заявила, що інформація журналістів неправдива.

«Це неправда, яку вам передали як «гарячий пиріжок» непоінформовані джерела. Якщо ви наполягаєте, я розповім як було: вранці я дійсно зібрала керівництво Офісу генпрокурора з метою представити офіційно Симоненка, як особу, яку інші мають сприймати як керівника і всіляко допомагати. Після цього виконувач обов’язків генпрокурора провів свою нараду, на якій обговорювались робочі питання без моєї участі», — написала вона у Facebook.