ЗМІ повідомили, що Ірина Венедіктова не погоджується зі своїм відстороненням. Вона це заперечує
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Ратинський В'ячеслав / УНІАН
Видання «Українська правда» з посиланням на джерела повідомило, що Ірина Венедіктова не погоджується зі своїм відстороненням від посади генерального прокурора і сьогодні, 18 липня, була на робочому місці. Вона нібито заявила підлеглим, що її звільнили з порушенням закону і тому вона не визнає своє усунення з посади.
За даними УП, о 10:00 виконувач обов’язків генпрокурора Олексій Симоненко хотів провести робочу нараду. Венедіктова, яка була в офісі, виявила бажання взяти в ній участь, але Симоненко був проти, і нарада не відбулася. Попри це він зустрівся з заступниками генпрокурора і заявив, що кадрові зміни не плануються.
Венедіктова заявила, що інформація журналістів неправдива.
«Це неправда, яку вам передали як «гарячий пиріжок» непоінформовані джерела. Якщо ви наполягаєте, я розповім як було: вранці я дійсно зібрала керівництво Офісу генпрокурора з метою представити офіційно Симоненка, як особу, яку інші мають сприймати як керівника і всіляко допомагати. Після цього виконувач обов’язків генпрокурора провів свою нараду, на якій обговорювались робочі питання без моєї участі», — написала вона у Facebook.
- Увечері 17 липня вийшли два укази президента — про відсторонення генпрокурора Ірини Венедіктової та про усунення від обовʼязків голови СБУ Івана Баканова. У Зеленського уточнили, що їх не звільнили. В Офісі генпрокурора та СБУ проведуть службові розслідування та перевірки. Після цього президент вирішить, чи подавати до парламенту документи про те, щоб керівників відомств звільнити. Баканова усунули, а Венедіктову відсторонили, щоб вони не змогли впливати на розслідування. Поки обовʼязки генпрокурора виконуватиме заступник Венедіктової Олексій Симоненко, а голови СБУ — перший заступник Василь Малюк.