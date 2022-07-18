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Ситуація на фронті 18 липня: росія за понад тиждень майже нікуди не просунулася, але намагається вийти до Сіверська та Бахмуту — на картах «Бабеля»

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Російські війська за понад тиждень майже не просунулися на всіх напрямках. Їхні спроби підійти до Сіверська та Бахмуту відбиваються ЗСУ, а на Херсонщині окупанти готуються до контрнаступу українських військових.

Ситуацію на фронті 18 липня дивіться на картах «Бабеля».

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