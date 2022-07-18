Ситуація на фронті 18 липня: росія за понад тиждень майже нікуди не просунулася, але намагається вийти до Сіверська та Бахмуту — на картах «Бабеля»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty Images / «Бабель»
Російські війська за понад тиждень майже не просунулися на всіх напрямках. Їхні спроби підійти до Сіверська та Бахмуту відбиваються ЗСУ, а на Херсонщині окупанти готуються до контрнаступу українських військових.
Ситуацію на фронті 18 липня дивіться на картах «Бабеля».
Харківська область
- Війська рф продовжують обстрілювати населені пункти області вздовж усієї лінії зіткнення, зокрема і Харків;
- на північ від Харкова окупанти утримують позиції, щоб не допустити просування ЗСУ до держкордону;
- протягом тижня росіяни не змогли покращити свої позиції, а всі їхні спроби наступу зазнали невдачі.
Донбас
- На Слов’янському напрямку росіяни намагаються прорвати рубіж Краснопілля — Долина — Богородичне, але невдало. Село Богородичне перебуває в «сірій зоні», оскільки через географічні особливості армія рф не може його повністю зайняти;
- російські війська намагаються розвивати наступ з боку Довгенького, але теж невдало. Спроби штурму у бік Курульки було відбито;
- також росіяни спробували наступати у бік Дмитрівки — теж невдало;
- окупанти намагаються розвивати наступ на Сіверськ та Бахмут;
- біля Сіверська росіяни спрямовують свої зусилля на повне захоплення Григорівки та Верхньокам’янського, але їхні штурми відбивають;
- крім цього, усі спроби захопити Вуглегірську ТЕС біля Новолуганського ЗСУ також відбили;
- російські війська частково захопили Кам’янку біля Авдіївки і намагаються повністю взяти це село під контроль.
Південь
- На півдні України продовжуються тактичні бойові дії із взаємними обстрілами без серйозних просувань жодної із сторін.
Херсонщина
- У Херсонській області продовжуються взаємні обстріли вздовж усієї лінії фронту;
- ЗСУ майже щодня влучають у склади боєприпасів та скупчення військ росіян на окупованій території;
- окупанти масштабно готуються до оборони, укріплюють позиції та створюють нові рубежі.