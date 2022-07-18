В Україні розслідують понад 500 справ за фактом держзради з початку війни
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Державне бюро розслідувань з початку повномасштабного вторгнення росії 24 лютого розслідує 504 кримінальні провадження за фактом державної зради.
Про це ДБР повідомило 18 липня.
Також розслідують:
- за колабораціонізм — 139 проваджень;
- за пособництво росії — 9.
198 фігурантам повідомлено про підозру, 111 оголосили в розшук. Ще 1 234 людини перевіряють на причетність до державної зради та колабораціоністської діяльності.
Найбільшу кількість проваджень відкрили у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.