Вечірнє зведення Генштабу: Війська рф обстріляли 71 населений пункт і район, ЗСУ відбили атаки на семи напрямках
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення щодо ситуації на фронті станом на 18 липня.
- Війська росії обстріляли 71 населений пункт і район на Донбасі, на Сіверському, Харківському і Південнобузькому напрямках.
- На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити своє положення на напрямку Ізюм — Барвінкове. ЗСУ відкинули росіян назад, коли ті намагалися просунутись в напрямку Бражівки та Дмитрівки.
- На Донецькому напрямку ворог продовжує спроби наступу в напрямках міст Бахмут та Сіверськ.
- Окупанти безуспішно атакували на напрямках Білогорівка — Григорівка, Золотарівка — Верхньокам’янське, Золотарівка — Серебрянка та Лисичанський НПЗ — Верхньокам’янське. Бої тривають.
- ЗСУ відбили ворожий штурм у напрямку Миронівка — Вуглегірська ТЕС.
- На Авдіївському напрямку ворог активізував бої — він намагався покращити положення на напрямку Верхньоторецьке — Кам’янка, але зазнав втрат та відійшов.
- На Південнобузькому напрямку противник стоїть у обороні і намагається утримати зайняті рубежі.
- У Чорному морі окупанти тримають два носії крилатих ракет.