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Вечірнє зведення Генштабу: Війська рф обстріляли 71 населений пункт і район, ЗСУ відбили атаки на семи напрямках

Автор:
Костя Андрейковець
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Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення щодо ситуації на фронті станом на 18 липня.