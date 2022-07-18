Швейцарія відмовилась приймати поранених українців через свій нейтралітет. Але вона надсилатиме гуманітарку лікарням

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Sean Gallup / Staff

Швейцарія відмовила НАТО у проханні надати допомогу пораненим українцям, оскільки крана хоче зберігати свій нейтральний статус.

Про це повідомляє Swiss Info.

Федеральний уряд Швейцарії відмовив запиту НАТО щодо лікування українців, поранених під час війни, на підставі дотримання нейтралітету. Запит на допомогу пораненим українцям у Швейцарії зробив підрозділ НАТО — Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха. Відділення займається медичною евакуацією з України на міжнародному рівні.

На запит скоординована медична служба Швейцарії, Федеральне управління громадської охорони здоровʼя та Федеральний департамент закордонних справ провели різноманітні розслідування. Через три тижні федеральна влада відхилила запит НАТО про прийом поранених українців з «юридичних та практичних причин».

Головні побоювання Швейцарії викликало порушення її статусу нейтральної держави. Женевська конвенція та Гаазька угода 1907 року зобовʼязують будь-яку нейтральну державу стежити за тим, щоб солдати, які пройшли лікування чи реабілітацію, більше не брали участі у бойових діях після одужання. «Європейська правда» пише, що, щоб запобігти їхньому поверненню на війну, Швейцарії, можливо, навіть довелося б інтернувати солдатів. Єдиним способом відступити від цього правила було б, якби росія дозволила українським солдатам повернутись, але це малоймовірно. Швейцарський уряд також заявив, що дуже важко відрізнити солдатів від цивільних осіб. Натомість країна продовжить відправляти гуманітарну допомогу в українські лікарні.