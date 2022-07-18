Науковців і педагогів не призиватимуть на військову службу — парламент підтримав законопроєкт у першому читанні

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт № 7352 про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників.

Так, за законопроєктом право на відстрочку матимуть педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, які працевлаштовані за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки — незалежно від наявності в них вченого звання або наукового ступеня.

Крім цього, Рада підтримала в першому читанні законопроєкт № 7481 про розширення переліку людей, які не підлягають призову під час мобілізації. Ідеться про жінок і чоловіків, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний або неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час війни.