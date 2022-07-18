Глава МЗС Дмитро Кулеба: Україна розірве дипвідносини із білоруссю, якщо її армія перетне наш кордон

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Пресслужба Кабінету міністрів України

Україна розірве дипломатичні відносини із білоруссю, якщо її збройні сили перетнуть державний кордон України.

Про це в інтервʼю Forbes заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Білорусь є співучасницею злочину агресії, ніхто не ставить це питання під сумнів. Дипломатичні відносини з російською федерацією ми розірвали негайно після початку повномасштабного нападу [24 лютого]. Так само їх буде розірвано з білоруссю, якщо збройні сили республіки білорусь перетнуть кордон України», — пояснив Кулеба.

Розірвати із білоруссю дипломатичні відносини Україну закликають зокрема народні депутати — у Раді зареєстрували проєкт постанови (5674). На сайті президента Зеленського є відповідна петиція, але її підписали трохи більше 5 тисяч людей з потрібних 25 тисяч.