«Буде службове розслідування». В ОП пояснили, що відсторонення генпрокурора та голови СБУ ще не означає їхнього звільнення

Новини

Facebook / Офіс президента

Голова Служби безпеки України Іван Баканов та генпрокурор Ірина Венедіктова ще не звільнені. Їх усунули для того, щоб унеможливити їхній вплив на розслідування і виявлення зрадників у СБУ і прокуратурі. Крім того, в цих органах проведуть службові розслідування, і вже за їхніми результатами президент вирішить, чи звертатися до парламенту, щоб звільнити обох посадовців.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов.

За його словами, різниця між відстороненням і усуненням визначена в законі. У Законі України «Про правовий режим воєнного стану» є право президента відсторонити від займаної посади посадову особу, яка призначається і звільняється главою держави — у цьому випадку це генеральний прокурор.

Очільник Служби безпеки України — військовий. Тому в указі президента про Івана Баканова є посилання на закон України «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України».

«Зараз про звільнення цих двох посадовців поки що не йдеться. Йдеться про те, що генерального прокурора відсторонено від посади. А голову Служби безпеки — тимчасово усунено від виконання покладених на нього обов’язків», — наголосив Смирнов.

За його словами, президент прийняв відповідні рішення, щоб вони не могли впливати на розслідування і виявлення зрадників у СБУ і прокуратурі. В обох відомствах проведуть службові розслідування.

«За результатами цих конкретних перевірок і розслідувань президент вирішить, чи вносити до парламенту документ про надання згоди на звільнення генерального прокурора. Те саме стосується голови СБУ», — сказав заступник голови Офісу президента.