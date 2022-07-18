Армія рф в Україні втратила ще 150 своїх солдатів та 3 танки за добу
- Автор:
- Анна Холоднова
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Станом на 18 липня росія у війні проти України втратила вбитими приблизно 38 450 військовослужбовців.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Крім цього, російська армія втратила:
- 1 687 танків;
- 3 886 бойових броньованих машин;
- 849 артилерійських систем;
- 248 реактивних систем залпового вогню;
- 113 засобів протиповітряної оборони;
- 220 літаків;
- 188 гелікоптерів;
- 2 753 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 15 кораблів/катерів;
- 690 дронів оперативно-тактичного рівня;
- 70 одиниць спеціальної техніки;
- 166 крилатих ракет.