Дженніфер Лопес і Бен Аффлек одружилися в Лас-Вегасі

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Associated Press

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек одружилися в суботу, 17 липня, у каплиці в Лас-Вегасі.

Про це повідомляє Associated Press.

Лопес повідомила шанувальникам про весілля зі словами: «Ми це зробили».

«Любов прекрасна. Любов добра. А любов, виявляється, довго терпить. Двадцять років терпіння», — написала Лопес у повідомленні, підписавшись «Дженніфер Лінн Аффлек».

Канцелярія округу Кларк у Неваді оприлюднила дозвіл на шлюб Лопес та Аффлека. У документі про одруження було зазначено, що Лопес планує взяти імʼя Дженніфер Аффлек.

Лопес повідомила, що вони прилетіли до Лас-Вегасу 17 липня, стояли в черзі разом із чотирма іншими парами і одружилися після опівночі в каплиці A Little White Wedding Chapel.