На місці катастрофи літака Ан-12 у Греції знайшли тіла всіх загиблих членів екіпажу
- Автор:
- Анна Холоднова
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На місці падіння українського літака АН-12 у Греції завершили операцію і вилучили всі вісім тіл загиблих членів екіпажу.
Про це повідомляє видання ERT.
Тіла відправили в лікарню міста Комотіні для судово-медичної експертизи. На місці катастрофи не виявили небезпечних або токсичних речовин. Там почали роботу піротехніки.
- Неподалік міста Кавала, між селами Антіфіліппі та Палеохорі в Елефтерополісі 16 липня в Греції розбився український вантажний літак Ан-12 компанії Meridian Air Cargo (рейс MEM3032). Пілоти перед катастрофою повідомили про несправність двигуна. Грецькі ЗМІ припускають, що літак міг перевозити боєприпаси.
- Українська компанія Meridian Air Cargo підтвердила авіакатастрофу свого вантажного літака Ан-12 у Греції. Речник МЗС України Олег Ніколенко 17 липня заявив, що обставини катастрофи з’ясовуються. За його словами, літак все ж перевозив небезпечний вантаж за маршрутом Сербія — Йорданія — Бангладеш, але рейс був комерційним. А міністр оборони Сербії Небойша Стефанович розповів, що Ан-12 віз 11,5 тонни «оборонної продукції». Замовником було Міністерство оборони Бангладеш. «Власник товару — приватна компанія Valir із Сербії. Цей рейс мав усі відповідні дозволи, усе згідно з міжнародними правилами», — зазначив Стефанович.