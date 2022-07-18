На місці катастрофи літака Ан-12 у Греції знайшли тіла всіх загиблих членів екіпажу

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На місці падіння українського літака АН-12 у Греції завершили операцію і вилучили всі вісім тіл загиблих членів екіпажу.

Про це повідомляє видання ERT.

Тіла відправили в лікарню міста Комотіні для судово-медичної експертизи. На місці катастрофи не виявили небезпечних або токсичних речовин. Там почали роботу піротехніки.