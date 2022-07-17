У Держепі США пояснили, чим продиктований заклик до американців виїхати з України
- Автор:
- Софія Телішевська
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Офіційний представник Держепу США Андреа Калан пояснив, що прохання посольства до громадян США покинути Україну продиктоване посиленням ракетних ударів.
Про це він заявив в ефірі телемарафону.
«Хочу підкреслити, що заклик покинути Україну оприлюднений саме через непередбачуваність ракетних ударів з росії. Як ми бачимо, рф збільшує свої удари по Україні. Наше посольство опублікувало оголошення саме про це. Але США будуть продовжувати працювати з Україною, підтримувати Україну і ми маємо намір це робити стільки, скільки знадобиться», — підкреслив Калан.
При цьому він зазначив, що США регулярно публікують подібні звернення до своїх громадян, які перебувають в Україні або збираються туди поїхати.
- 14 липня посольство Сполучених Штатів Америки звернулося до своїх громадян з проханням не вʼїжджати на територію України, а також негайно покинути її, якщо досі не зробили цього. США ще до початку російського вторгнення та після нього регулярно давали своїм громадянам такі рекомендації.