WSJ: Грецькі танкери вивезли близько половини обсягів російської сирої нафти у травні та червні

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Bloomberg

За даними брокерів, власники танкерів з Греції, які контролюють майже третину світового флоту, перевезли близько половини обсягів російської сирої нафти у травні та червні.

Про це пише The World Street Journal.

За оцінками Lloyd’s List Intelligence, протягом цих двох місяців грецькі судна 151 раз зайшли у російські порти у Чорному та Балтійському морях. За аналогічний період 2021 року їхні кораблі здійснили 89 таких заходів.

Грецькі танкери також ходять до російського Сибіру. За даними системи моніторингу суден Marine Traffic, судно Kriti Legend, яким володіє та управляє компанія Avin International, прибуло 12 липня у порт Лайчжоу в Китаї після завантаження сирої нафти з Козьміно в рф. Avin International не відповів журналістам на запит про коментар.

Санкції ЄС, які передбачають заборону на поставки російської нафти до Європи, набудуть чинності 5 грудня. За словами європейських чиновників, перехідний період дасть урядам країн-членів достатньо часу для переходу на альтернативні джерела енергії за межами росії.

Перевезення за межі континенту операторам танкерів не заборонять, але судна не зможуть отримати страхування. Згідно з міжнародним морським правом, це зробить будь-які пересування таких кораблів незаконними.

Тож деякі власники танкерів у Європі намагаються перевезти якомога більше російської сирої нафти до того, як повною мірою запрацюють енергетичні санкції проти москви.

Ще один метод, який використовують для транспортування російської сирої нафти — це перевантаження з одного судна на інше. Потім кораблі вимикають радари, щоб приховати своє місцезнаходження та пункт призначення вантажу.

За даними брокерів, аналітиків і даних відстеження суден, протягом останніх місяців біля південного грецького порту Каламата було здійснено десятки перевантажень з судна на судно. Представники судноплавної галузі зазначили, що деякі з цих кораблів вимикають радари, щоб приховати своє місцезнаходження. І додали, що така практика може поширитися з наближенням санкційних обмежень.

Власники великих європейських танкерів кажуть, що санкції можуть тимчасово призупинити рух приблизно третини їхнього флоту. Але вони впевнені, що високий попит на нафту у світі змусить ці судна знову працювати.

«Ніхто не може сказати, що станеться з ринком танкерів після того, як санкції почнуть діяти, але врешті-решт, результат може бути позитивним, оскільки попит на нафту все ще високий, і кораблі, ймовірно, забиратимуть нафту з інших місць призначення, наприклад із США та Близького Сходу. Вони рухатимуться на більші відстані, а значить, зароблятимуть більше грошей», — сказав журналістам виконавчий директор однієї з грецьких судноплавних компаній.