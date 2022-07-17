ГУР показало евакуацію мирних мешканців зі Святогірської лаври на Донеччині
- Автор:
- Анна Холоднова
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Зі Святогірської лаври в Донецькій області вдалося евакуювати групу мирних мешканців.
Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки.
ГУР разом із народними депутатами вивезли з монастиря одну з родин. Батько, мати та троє дітей переховувалися в лаврі від обстрілів російської артилерії. Наймолодша дитина народилась у стінах монастиря кілька днів тому. Також змогли виїхати двоє літніх людей – чоловік і жінка.
Зараз вони перебувають на підконтрольній Україні території та отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.
- На території Святогірської лаври досі перебувають приблизно 600 мирних жителів, понад 50 з них діти, зокрема 4 немовлят. Україна працює над встановленням режиму припинення вогню, щоб організувати звідти гуманітарний коридор.
- 1 червня війська росії обстріляли з артилерії територію Святогірської лаври. Російські снаряди вбили архімандрита Галактіона, монаха Аристоклія та монахиню Варвару. Кілька священників отримали важкі поранення.