«Нова пошта» відкриє відділення в Європі. Перша на черзі — Польща

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Компанія «Нова пошта» планує виходити на європейський ринок.

Про це LIGA.net розповіла директор з управління репутацією компанії Олена Плахова.

У планах компанії відкрити відділення і представництва в Польщі, Словаччині та Румунії. До кінця цього року «Нова пошта» має з’явитися в Польщі. Рішення про розширення ухвалено і через велику кількість українців у ЄС.

«Це буде перший етап, а далі ми дивитимемося, як воно там просувається, і вже плануватимемо другий етап та інші країни», — сказала Плахова.