«У перегонах за сенсацією втрачається людяність». В Офісі президента відреагували на відео з матірʼю вбитої у Вінниці дівчинки

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Пресслужба ДСНС

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко засудив «журналіста», який опублікував відео з матірʼю дівчинки, яка загинула від ракетного удару росіян у Вінниці.

Про це Тимошенко заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

«У соцмережах я бачу, як один із журналістів чи блогерів, не знаю хто це, заходить до Ірини — поки що встановлюється, як він туди [до лікарні] потрапив, розповідає жінці про цю подію, про те, що вона втратила дитину, знімає це і викладає в соцмережу. Я всіх закликаю бути людяними і не робити те, що робиться зараз, це дуже важка і трагічна ситуація для будь-якої матері, для будь-якого українця. Не треба так, будь ласка, робити, давайте будемо просто людяними, тому що жінка втратила свою дитину», — сказав заступник керівника ОП.

Війська рф 14 липня вдарили по центру Вінниці, влучили три ракети. Під удар потрапив паркувальний майданчик поблизу девʼятиповерхового Будинку побуту «Ювілейний». Також постраждав Будинок офіцерів і розташовані неподалік житлові будинки. Співробітники ДСНС 16 липня завершили розбирати завали після удару росіян по місту. Загалом загинули 23 людини, з них троє дітей. Мама однієї із загиблих дітей — Ірина Дмитрієва, зараз перебуває в лікарні у важкому стані.

Раніше головний лікар та родичі Ірини говорили, що вона зараз у шоковому стані і ще нічого не знає про загибель своєї дочки Лізи.

Проте днями в соцмережах зʼявилося інтервʼю з лікарні. На відео — Ірина, яка втратила дочку. За інформацією джерел «Детектора медіа», ці кадри в мережу виклав Антон Кудінов, який працює фіксером у знімальної групи італійської телекомпанії RAI News 24.

У соцмережах Кудінова звинуватили в нехтуванні професійною етикою, зокрема, у тому, що він скористався шоковим станом постраждалої жінки і міг нанести їй додаткову травму своїми діями.

Кудінов, у свою чергу, стверджує, що «Ірина та її родина хоче, щоб їх почули, і дала згоду на інтервʼю та надала разом із родиною додатковий контент для нього». Він запевняє, що лікарі дали згоду на його розмову з Іриною і що вона знала про загибель своєї дитини до спілкування із журналістами.