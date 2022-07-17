Українська компанія підтвердила катастрофу свого літака Ан-12 у Греції. На борту було вісім членів екіпажу
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Українська компанія Meridian Air Cargo підтвердила авіакатастрофу свого вантажного літака Ан-12 у Греції.
У коментарі DW гендиректор компанії Денис Богданович підтвердив загибель вісьмох членів екіпажу — всі вони були громадянами України. У Meridian причину катастрофи пов’язують із технічною несправністю. Про вантаж літака Богданович інформації не надав.
Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що обставини катастрофи з’ясуються. За його словами, літак все ж перевозив небезпечний вантаж за маршрутом Сербія — Йорданія — Бангладеш, але рейс був комерційним. На базі консульства України в Салоніках створили оперативний штаб. Також працює лінія для родичів: +38-044-238-1588.
Міністр оборони Сербії Небойша Стефанович заявив, що Ан-12 віз 11,5 тонни «оборонної продукції». Замовником було Міністерство оборони Бангладеш. «Власник товару — приватна компанія Valir із Сербії. Цей рейс мав усі відповідні дозволи, усе згідно з міжнародними правилами», — зазначив Стефанович.
- 16 липня у Греції неподалік міста Кавала розбився український вантажний літак Ан-12 компанії Meridian Air Cargo (рейс MEM3032). Пілоти перед катастрофою повідомили про несправність двигуна. Грецькі ЗМІ припускають, що літак міг перевозити боєприпаси.