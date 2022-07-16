Вечірнє зведення Генштабу: ворог намагався наступати на Сіверськ і Бахмут, але його зупинили
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- Олег Панфілович
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Getty Images / «Бабель»
Оперативна інформація від Генерального штабу станом на 18 годину 16 липня.
- На Слобожанському напрямку ворог зі ствольної та реактивної артилерії, танків і мінометів обстріляв населені пункти Харків, Протопопівка, Прудянка, Дементіївка, Світличне, Микільське, Черкаські Тишки, Старий Салтів, Рубіжне, Коробочкине, Долина, Іванівка, Барвінкове, Богородичне, Велика Комишуваха, Новомиколаївка та Костянтинівка. Завдав авіаударів поблизу Мосьпанового і Богородичного.
- На Словʼянському та Бахмутському напрямках противник обстрілює райони населених пунктів Сіверськ, Верхньокамʼянське, Олександрівка, Никифорівка, Донецьке, Спірне, Травневе, Покровське, Соледар, Нью-Йорк, Кодема та інших. Окупанти завдали авіаударів неподалік Нью-Йорка, Берестового і Соледару.
- Ворог намагався наступати в районі населених пунктів Івано-Дарʼївка, Григорівка, Новолуганське, Семигірʼя та встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС. Українські воїни змусили противника відійти.
- На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали позиції українських військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новобахмутівка, Новомихайлівка, Володимирівка, Камʼянське, Вугледар, Невельське, Времівка, Білогірʼя, Гуляйполе, Залізничне, Ольгівське, Малі Щербаки, Тоненьке, Пречистівка, Новопіль, Новосілка та інших. Авіаудар зафіксували поблизу Авдіївки.
- На Південнобузькому напрямку ворог завдавав авіаційних ударів у районі Потьомкиного. Зберігається загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.