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За кураторства адміністрації президента рф, росіяни провели кампанію в інформаційному полі Німеччини, щоб дискредитувати президента Володимира Зеленського та зменшити міжнародну підтримку України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Журналістам німецького видання Deutschland-Kurier передали матеріали, які росіяни начебто захопили в регіональному відділенні СБУ Маріуполя. У переданих «документах» ідеться про начебто ведення спецслужбою України роботи по Місії ОБСЄ на Донбасі.

Стаття в Deutschland-Kurier називалася «Хороший пан Зеленський: його спецслужби шпигували за співробітниками ОБСЄ?».

Для поширення російської пропаганди серед німецької публіки в соціальних мережах залучена так звана «фабрика фейків», куратором якої є олексій гореславський. До 2020 року він обіймав посаду заступника глави управління громадськими проєктами адміністрації президента рф. Нині він є керівником створених під кураторством ап рф організацій «Діалог» і «Інститут розвитку інтернету», які безпосередньо залучені до ведення інформаційної війни на європейському напрямку.

Аби створити враження широкого обговорення теми, «фабрика фейків» підготувала стандартні «коментарі», які поширюються під публікаціями матеріалу в соцмережах, зокрема: