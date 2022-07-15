На Старокримському кладовищі в Маріуполі із середини травня зʼявилося 1 400 нових могил. Про це свідчать супутникові знімки

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Alessandro Guerra/EPA

Нові супутникові знімки, опубліковані у звіті британського Центру інформаційної стійкості (CIR), показали, що з 12 травня до 29 червня на Старокримському кладовищі в Маріуполі викопали приблизно 1 400 нових могил.

Про це пише The Guardian.

Дослідники CIR підрахували, що на цвинтарі щомісяця копають у пʼять разів більше нових могил, ніж до початку повномасштабної війни росії з Україною.

Зображення, які зробив приватний супутниковий оператор Planet Labs PBC, показують, що із 21 жовтня до 28 березня там зʼявилися приблизно 1 000 могил.

А з 24 лютого до 12 травня кількість могил на Старокримському кладовищі Маріуполя зросла на 1 700, а до 29 червня — ще на 1 400. Таким чином загальна кількість нових поховань на цьому цвинтарі з початку війни сягнула 3 100.

CIR проаналізували також поховання у селищі Мангуш поблизу Маріуполя. Супутникові знімки показали, що там активно копали могили з 24 квітня по 8 травня.

У звіті також розглянули кладовище у селі Піонерському біля Маріуполя. У звіті сказано, що поява траншей для братських могил збігалася зі створенням поблизу російських військових позицій.

«У таких випадках, як Маріуполь, поява численних масових поховань, таких як у Піонерському, вказує на високий рівень смертності, що корелює з російськими переміщеннями та безперервними обстрілами», — йдеться у звіті.

Дослідники зробили висновок, що кремль веде війну всупереч міжнародним конвенціям з прав людини.

За обережними оцінками радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, під час боїв у місті загинуло близько 22 тисяч людей. Людина, яка була координатором поховань у Маріуполі, повідомила журналістам The Guardian, що загальна кількість загиблих може бути ближчою до 50 000.

За словами Андрющенка, від початку липня кількість могил на Старокримському кладовищі зросла щонайменш на 1 500. Зростає також кількість моргів. Радник мера Маріуполя розповів, що морг на «Метро» закрили. Натомість зʼявилося чотири — три цівільних і військовий.

Перший морг розташований у «Домі Скорботи». Там зберігають тіла тих, за кого родичі та близькі заплатили 15 тисяч гривень. За ці гроші дають труну, документи про смерть і поховання та ховають в окремій могилі з табличкою.

Другий морг окупанти розмістили у лікарні №1 у Кальміуському районі Маріуполя. На відміну від морга «Метро», там працюють холодильники.

Третій — колишній морг судмедекспертизи у тому ж районі. Туди звозять покалічені тіла та частки тіл загиблих.

Четвертий морг — військовий. Він призначений для російських армійців та агентури. Він знаходиться у приміщенні ринку Азовський, поруч із розпіареним російськими окупантами будівництвом. Тіла зберігають у холодильниках для м’яса. У травні та червні до цього моргу завезли близько 4 тисяч тіл росіян.

За словами Андрющенка, це — трупи російських солдатів, які позбирали на полі бою з боку Запорізької області. Щоденно малими партіями по 30-50 тіл їх вивозять у бік Новоазовська та росії. А от вбитих росіян з лінії наступу Новоазовська не ховали, а одразу спалювали у мобільних крематоріях. З огляду на цю інформацію, радник мера міста зазначає, що захисники Маріуполя знищили щонайменш 6,5 тисяч російських окупантів.