Єврокомісія представила сьомий пакет санкцій проти рф. Він включає ембарго на російське золото

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European Parliament / Flickr

Європейський Союз анонсував новий пакет санкцій проти росії через повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це йдеться на сайті Європейської комісії.

Зокрема, санкції передбачають ембарго на російське золото, а також запроваджує обмеження на експорт до росії товарів подвійного використання та передових технологій. Санкції ЄС не стосуються торгівлі сільськогосподарською продукцією між третіми країнами та росією.

Насамкінець пропонується продовжити чинні санкції ЄС проти росії на шість місяців — до наступного перегляду наприкінці січня 2023 року. Новий пакет обмежень винесуть на обговорення Ради Євросоюзу, яка має його затвердити.