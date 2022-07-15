Українці створили додаток для відстеження втрат росіян. App Store вимагає видалити цю інформацію

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Українська ІТ-компанія Alty створила додаток «ркин» («русский корабль, иди нахуй»), який відслідковує втрати росіян у війні з Україною. Проте магазин додатків для гаджетів Apple — App Store — вимагає прибрати з додатка цю інформацію.

Про це «Бабелю» розповіли в компанії.

Розробники створили додаток, який дозволяє користувачеві стежити за даними про втрати росіян. За його допомогою можна створити віджет і бачити ці дані просто з робочого столу. Також додаток надсилає push-сповіщення в разі повітряної тривоги та дозволяє донатити на потреби Збройних сил.

Під час процесу розміщення «ркин» в App Store представники магазину додатків зажадали від розробників видалити інформацію про втрати росіян. При цьому розробники наполягають, що зібрана в додатку інформація є офіційною — від Генерального штабу, і береться з відкритих джерел. Також компанія підкреслює, що в додатку не публікується чутливий контент, як-от фото тіл тощо.

Наразі App Store не погоджується з позицією Alty та вимагає змінити додаток, інакше його видалять. Українці планують вести переговори далі, а також розраховують на підтримку влади та західних ЗМІ.