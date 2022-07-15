Moodyʼs оголосило про дефолт білорусі за зовнішніми боргами

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Мусиенко Владислав / УНИАН

Міжнародне рейтингове агентство Moodyʼs оголосило про те, що білорусь допустила дефолт по зовнішніх боргах. Чотирнадцятого липня завершився пільговий період, коли країна повинна була виплатити відсотки за кредитами.

Про це повідомляється на сайті агентства.

14 липня закінчився пільговий період, протягом якого білорусь повинна була виплатити $22,9 млн за десятирічними єврооблігаціями Belarus-27. Але Мінфін білорусі вирішив зробити це в національній валюті, що є порушенням умов контракту.

«Погашення валютного боргу в білоруських рублях є дефолтом», — наголошується в повідомленні агентства.

Наприкінці червня міністр фінансів білорусі Юрій Селіверстов заявив, що у лютому країна здійснила виплату купону в доларах за єврооблігаціями з терміном погашення у 2027 році. Однак пізніше Мінфін отримав звернення від власників цінних паперів, які поскаржилися, що кошти до них не дійшли, імовірно через санкції, хоча вони й були переказані платіжному агенту Citibank N. A., який пізніше взагалі відмовився працювати з білоруськими євробондами. Після цього в білорусі вирішили заплатити за боргами в білоруських рублях — але це порушення контракту, і тому такі виплати не вважаються проведеними.