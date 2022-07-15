Новини

ЗСУ ліквідували 38 тисяч російських загарбників

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Getty / Anadolu Agency / Contributor

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 142 дні повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 38 тисяч осіб, а також:

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.