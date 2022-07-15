ЗСУ ліквідували 38 тисяч російських загарбників

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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 142 дні повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 38 тисяч осіб, а також:

1 672 танки;

3 866 бойових броньованих машин;

842 артилерійські системи;

247 реактивних систем залпового вогню;

109 засобів ППО;

220 літаків;

188 гелікоптерів;

681 безпілотник оперативно-тактичного рівня;

155 крилатих ракет;

15 кораблів/катерів;

2 731 одиницю автомобільної техніки й автоцистерн;

67 одиниць спеціальної техніки.

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.