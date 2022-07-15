Під картиною «Оголена в капелюсі» знайшли приховані ескізи Модільяні

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Куратори ізраїльського музею виявили три раніше невідомі ескізи художника Амедео Модільяні, які були заховані під однією з його картин.

Про це пише The Guardian.

Знахідку у полотні «Оголена з капелюхом» виявили за допомогою рентгенівських знімків під час судової експертизи для виставки у Філадельфії.

Історик мистецтва з Університету Хайфи в Ізраїлі Інна Берковіц сказала, що це було «досить дивовижне відкриття».

«Оголена в капелюсі» була незвичайною художньою роботою і до цього. По обидва боки полотна намальовані портрети, спрямовані протилежні сторони. На одному боці – оголена жінка «вгору ногами». На звороті — портрет Мод Абрантес, подруги Модільяні.

У 2010 під коміром Мод Абрантес помітили очі третьої зображеної на картині людини. Підтвердити існування ескізу вдалося лише зараз завдяки сучасним технологіям.