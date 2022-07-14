Після серії ударів ЗСУ окупанти переносять свої склади зі зброєю та пальним
- Автор:
- Софія Телішевська
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Завдяки ефективній роботі ЗСУ противник змушений переносити свої склади з боєприпасами та пальним.
Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.
«Наразі розглядається можливість розташування складів противника бригадного рівня на відстані 100 кілометрів від лінії фронту. І складів корпусового рівня — 150 кілометрів від лінії фронту», — зазначив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.
У Генштабі припускають, що тепер війська рф перенесуть свої склади в об’єкти цивільної інфраструктури. Наразі немає можливості незалежно перевірити цю інформацію.
- 14 липня Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки повідомило, що за останні три дні російські війська на Донбасі не досягли суттєвого просування та загалом ризикують втратити наступальний імпульс.