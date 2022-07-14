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Вечірнє зведення Генштабу: Ворог зосередився на артобстрілах, ЗСУ відбили штурм біля Словʼянська та Вуглегірська

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Anatolii Stepanov / Getty Images

Оперативна інформація від Генерального штабу Збройних сил станом на 18:00 14 липня: