Вечірнє зведення Генштабу: Ворог зосередився на артобстрілах, ЗСУ відбили штурм біля Словʼянська та Вуглегірська
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Anatolii Stepanov / Getty Images
Оперативна інформація від Генерального штабу Збройних сил станом на 18:00 14 липня:
- На Харківському напрямку противник обстрілював із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії місто Харків та населені пункти Протопопівка, Прудянка, Світличне, Микільське, Черкаські Тишки, Старий Салтів, Рубіжне. Завдав авіаційних ударів неподалік Петрівки.
- На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Обстріляв із мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Іванівки, Барвінкового, Богородичного, Кутузівки, Великої Комишувахи, Тетянівки, Новомиколаївки та Костянтинівки. Задіяв авіацію для удару по району Маяків. Українські військові відбили штурм в районі населеного пункту Курулька.
- На Донецькому напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сіверськ, Верхньокам’янське, Серебрянка, Спірне, Нью-Йорк, Яковлівка, Соледар, Білогорівка, Виїмка, Семигір’я, Травневе, Покровське та інших. Завдав авіаударів зокрема неподалік Нью-Йорка, Нової Кам’янки, Яковлівки, Івано-Дар’ївки, Авдіївки.
- Сили оборони відбили штурм та змусили ворога відійти в районах Верхньокам’янського, Камʼянки та Вуглегірської ТЕС.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював українські позиції з артилерії в районах населених пунктів Новоселівка Перша, Красногорівка, Мар’їнка, Вугледар, Велика Новосілка, Новоукраїнка, Времівка, Ольгівське, Темирівка, Білогір’я, Малинівка, Кам’янське, Новоандріївка, Невельське, Оріхів та інших.
- На Південнобузькому напрямку ворог обстрілює цивільну та військову інфраструктури в районах Лиманів, Посад-Покровського, Степової Долини, Прибузького, Олександрівки, Зорі, Котляревого, Любомирівки, Новомиколаївки, Мирного, Киселівки, Благодатного, Кобзарців, Яковлівки, Березнегуватого, Білої Криниці, Ольгиного, Князівки, Іванівки, Червоного Яру та низки інших населених пунктів. Застосував авіацію для удару неподалік Таврійського.
- В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника і далі блокує північно-західну частину Чорного моря та завдає ракетних ударів по об’єктах на території України.