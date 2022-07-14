Протести на Шрі-Ланці: президент опинився в Сингапурі, звідти він оголосить про свою відставку

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Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса прибув до Сінгапуру рейсом з Мальдівських островів, куди він утік після масових протестів проти свого правління.

Про це повідомляє BBC.

При цьому, уряд Сінгапуру відразу заявив, що йому дозволили вʼїзд із приватним візитом. Неясно, залишиться Раджапакса там чи переїде в інше місце. Також повідомляється, що сьогодні президент повідомить листом про свою відставку.

Вважається, що Раджапакса, який має імунітет від судового переслідування, хотів покинути Шрі-Ланку, перш ніж піти у відставку, аби уникнути можливості арешту новою адміністрацією.