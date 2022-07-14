Протести на Шрі-Ланці: президент опинився в Сингапурі, звідти він оголосить про свою відставку
- Автор:
- Олег Панфілович
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Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса прибув до Сінгапуру рейсом з Мальдівських островів, куди він утік після масових протестів проти свого правління.
Про це повідомляє BBC.
При цьому, уряд Сінгапуру відразу заявив, що йому дозволили вʼїзд із приватним візитом. Неясно, залишиться Раджапакса там чи переїде в інше місце. Також повідомляється, що сьогодні президент повідомить листом про свою відставку.
Вважається, що Раджапакса, який має імунітет від судового переслідування, хотів покинути Шрі-Ланку, перш ніж піти у відставку, аби уникнути можливості арешту новою адміністрацією.
- У Шрі-Ланці відбувається наймасштабніша з 1948 року фінансова криза. Валютні резерви країни впали до рекордно низького рівня, у квітні Шрі-Ланка оголосила дефолт. Влада призупинила роботу шкіл і обмежила продаж пального. У кількох великих містах, зокрема в Коломбо, сотні людей годинами стоять у чергах за пальним. Через це відбуваються сутички з поліцією та військовими.
- 6 липня премʼєр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікремесінгхе заявив, що його країна — банкрут.
- 9 липня в найбільшому місті Шрі-Ланки Коломбо протестувальники захопили резиденцію президента та вимагають його відставки. Того ж дня Раджапакса втік на Мальдівські острови.