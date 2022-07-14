«Борються із залишками своєї техніки». Окупанти знову вдарили по Зміїному

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Російські війська завдали авіаційних ударів по острову Зміїний.

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

«Ворог завзятий, він не полишає спроб встановити контроль над нашою територією. О 14:00 мені доповіли, що противник сьогодні завдав авіаційного удару по острову Зміїний. Вони борються із залишками своєї техніки», — зазначив він.

Громов додав, що українські війська контролюють територію острова Зміїний, а згодом контролюватимуть і всю акваторію Чорного моря.