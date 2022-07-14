Британія виділяє Україні $29,6 мільйона на розслідування воєнних злочинів росії
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- Костя Андрейковець
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Андрій Бойко / «Бабель»
Уряд Великої Британії оголосив про пакет допомоги Україні на £2,5 мільйона фунтів стерлінгів ($29,6 млн) для розслідування воєнних злочинів російських військ.
Про це повідомляє Sky News.
Фінансову допомогу отримає Офіс генпрокурора для розслідування вбивств і сексуальних злочинів, скоєних російськими військовими.
Гроші будуть надані в рамках підтримки Британії Консультативної групи з питань жорстоких злочинів у партнерстві з ЄС і США.
- У травні Європейський Союз, США та Британія оголосили про створення Консультативної групи для координації зусиль із притягнення до відповідальності росіян за воєнні злочини.
- Екссуддя Трибуналу для колишньої Югославії Володимир Василенко вважає, що Україні необхідно ратифікувати Римський статут і стати повноправним членом Міжнародного кримінального суду, щоб притягнути до відповідальності вище керівництво росії, але наразі розгляд української справи ще з 2014 року щодо воєнних злочинів «відклали в довгу шухляду».