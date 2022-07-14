Протести на Шрі-Ланці: понад 80 людей дістали поранення під час заворушень, є один загиблий

Новини

Під час масових протестів на Шрі-Ланці та зіткнень із поліцією поранення дістали понад 80 людей. Щонайменше одна людина загинула.

Про це пише BBC з посиланням на представників місцевих лікарень.

За їхніми даними, єдиним загиблим став 26-річний чоловік, який помер від нестачі повітря після того, як правоохоронці застосували сльозогінний газ.

У лікарнях розповіли, що травми люди отримали під час протестів біля резиденції премʼєра та біля будівлі парламенту. Також там зазначають, що серед поранених є солдати та поліцейські, оскільки протестувальники викрали гвинтівку з боєприпасами і де вона зараз — невідомо.

Тим часом у країні запровадили комендантську годину з 12:00 четверга до 05:00 пʼятниці. Премʼєр країни Раніл Вікремесінгхе доручив армії та правоохоронцям «відновити порядок у країні» після того, як в середу ввечері президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса втік з острова.