ФК «Шахтар» призначив нового головного тренера — Ігоря Йовічевіча

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Офіційний сайт ФК Шахтар

Донецький футбольний клуб «Шахтар» оголосив імʼя нового головного тренера. Ним став хорват Ігор Йовічевіч.

Про це повідомляється на сайті клубу.

«Клуб підписав із хорватським наставником контракт, розрахований на 2 роки. Йовічевіч є 35-м головним тренером в історії «Шахтаря», — зазначили там.

Йовічевіч розпочав футбольну кар’єру гравця в академії «Динамо» (Загреб) та молодіжній команді мадридського «Реала». Виступав за «Загреб», японський «Йокогама Ф. Марінос», бразильський «Гуарані» та інші клуби.

У тренерській карʼєрі він працював із львівськими «Карпатами», загребським «Динамо», а останнім його клубом був «Дніпро-1».