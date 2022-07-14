Окупанти втратили за добу ще 300 військових, 18 танків і 2 літаки

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За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу, 13 липня, росіяни втратили вбитими близько 300 окупантів, 18 танків, 20 броньованих машин і 16 одиниць автотехніки, артилерійську систему, три безпілотники і два літаки.

Загальні втрати такі: