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Вечірнє зведення Генштабу: росіяни провалили атаки на всіх напрямках

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення щодо ситуації на фронті станом на 13 липня.