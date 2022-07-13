Євро став меншим за долар вперше за 20 років. Одна з причин — війна в Україні

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Курс євро на фінансових ринках 13 липня опустився на 0,4% до 20-річного мінімуму — 0,9998 за $1. Станом на 16:40 за Києвом він повернувся до позначки близько $1,003.

Про це пише Bloomberg.

Причин багато — від війни в Україні до енергетичної кризи, зростання попиту на долар та ризику того, що росія повністю припинить експорт газу та підштовхне єврозону до рецесії. Деякі аналітики кажуть, що паритет з доларом може бути не кінцевою точкою, а лише сходинкою до подальшої слабкості євро.

Знецінення євро було неймовірно швидким, враховуючи, що валюта коштувала близько $1,15 в лютому. Менш ніж два роки тому директивні органи Європейського центрального банку були стурбовані надмірною міцністю євро, яка спричиняє падіння інфляції. Тепер вони стикаються геть з іншою проблемою — різким падінням євро та зростанням споживчих цін.

«ЄЦБ не орієнтується на певний обмінний курс», — сказав представник Європейського центрального банку 13 липня. «Однак ми завжди уважно ставимося до впливу обмінного курсу на інфляцію відповідно до нашого мандату щодо цінової стабільності [викладений у Договорі про функціонування Європейського Союзу]», — сказав він.