Новини

Pierre Crom / Contributor

У посольстві Північної Кореї в росії офіційно повідомили, що визнали «незалежність» проросійських утворень «лнр» і «днр» на території України.

Про це там заявили в коментарі російському виданню «РИА Новости».

Перед цим у посольстві спочатку повідомили про визнання лише «днр» і навіть опублікували фотографію, як посол КНДР у росії вручив документ про визнання «днр» так званій представниці донецька в росії ользі макєєвій.

Сам ватажок «днр» денис пушилін назвав цю подію «ще однією перемогою дипломатії республіки».

Згодом у посольстві КНДР підтвердили, що так само визнали «незалежність» і «лнр».

Північна Корея — одна із найбільш відсталих і закритих країн світу із жорстким тоталітарним режимом. Багато міжнародних рейтингів навіть не оцінюють її, тому що не мають достовірних даних, а сама КНДР уже тривалий час перебуває під санкціями ООН за виготовлення ядерної зброї.