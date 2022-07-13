Unicode представив дизайн нових емодзі, які зʼявляться цього і наступного року

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Консорціум Unicode представив превʼю дизайну 31 нової емодзі, що мають зʼявитися на iOS і Android у 2022 чи 2023 році.

Вони опубліковані на Emojipedia.

Серед нових емодзі — тремтяче обличчя, жест «дай пʼять», яким можна обмінятися (його ж можна використовувати як жест відмови або стоп), гусак, осел, чорний птах, морда лося, медуза, горох, імбир, символ Wi-Fi та три сердечка.

Unicode

Остаточний дизайн мають визначити до вересня 2022 року, тому деякі з емодзі можуть і не потрапити в оновлення.